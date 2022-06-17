Происшествия 17.06.2022 в 13:37

В Улан-Удэ обвиняемый в убийстве парня возле бара оказался примерным гражданином

Однако чтобы он не скрылся от следствия, его поместили в СИЗО
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ обвиняемый в убийстве парня возле бара оказался примерным гражданином
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, взяв под стражу 33-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве возле ночного клуба.

«При принятии решения суд учел наличие у обвиняемого места жительства, малолетних детей, неработающей супруги, болезненное состояние здоровья и отсутствие судимостей. Однако счел их недостаточными для избрания обвиняемому иной, более мягкой меры пресечения. Суд пришел к выводу о том, что обвиняемый, находясь на свободе, под тяжестью предъявленного обвинения может скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на потерпевшую и свидетелей», - обосновали свое решение в Советском суде.

Напомним, в ночь с 13 июня на 14 июня во дворе прилегающей к лаундж-бару «Feliciti» территории произошел конфликт между несколькими пьяными молодыми людьми. Через некоторое время он перерос в драку. В ходе потасовки обвиняемый оторвал от забора металлический прут и нанес им несколько ударов по голове 31-летнему противнику. Очевидцы происходящего вызвали скорую, мужчину отвезли в больницу. Однако вскоре он скончался от полученных травм.

Фото: «Номер один»
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