Происшествия 17.06.2022 в 14:59

Житель Улан-Удэ пропал после семейной ссоры

Последний раз мужчину видели 14 мая
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ пропал после семейной ссоры
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 50-летнего Ивана Щипанова. 18 апреля после семейной ссоры мужчина ушел из дома по ул. Революции 1905 года, и до настоящего времени его местоположение не известно. Последний раз горожанина видели 14 мая, когда он  заходил к матери.

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 50 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет в темную кофту, синие джинсы.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-983-535-60-91, 8-924-390-60-60 либо 102 (112).

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