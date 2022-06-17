Житель Улан-Удэ пропал после семейной ссоры

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 50-летнего Ивана Щипанова. 18 апреля после семейной ссоры мужчина ушел из дома по ул. Революции 1905 года, и до настоящего времени его местоположение не известно. Последний раз горожанина видели 14 мая, когда он заходил к матери.Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 50 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.Был одет в темную кофту, синие джинсы.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-983-535-60-91, 8-924-390-60-60 либо 102 (112).