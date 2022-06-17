Происшествия 17.06.2022 в 16:21

В Бурятии сельчанин убил приехавшего ему на помощь приятеля

Конфликт между собутыльниками возник на почве разговоров о тюремном прошлом
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчанин убил приехавшего ему на помощь приятеля
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Хоринского района, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в улусе Алан. 30 марта к нему в гости из соседнего села Хоринск приехал знакомый, который стал помогать по хозяйству. Вместе они в течение двух дней заготавливали дрова, а в промежутках между работой употребляли спиртное.

В ночь на 2 апреля во время застолья между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за разговоров о тюремном прошлом возникла ссора. В ее ходе хозяин дома схватил кухонный нож и нанес им два удара гостю в грудь. От полученных ран 55–летний потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый сходил к соседу, попросил вызвать скорую, а затем вернулся и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
Теги
убийство

Все новости

Бурятия опять упустила субсидию на раздельный сбор мусора
17.06.2022 в 17:28
В пригороде Улан-Удэ из-за кошки ввели режим ЧС
17.06.2022 в 17:19
В Бурятии пожарные вытащили из горящей квартиры мужчину и женщину
17.06.2022 в 17:17
Бурятия будет сотрудничать со Старобешевским районом ДНР
17.06.2022 в 17:03
В Улан-Удэ «Ярмарка здоровья» собрала полную площадь людей
17.06.2022 в 16:56
Улан-удэнцам предлагают выиграть поездку на Байкал
17.06.2022 в 16:31
В Бурятии сельчанин убил приехавшего ему на помощь приятеля
17.06.2022 в 16:21
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений
17.06.2022 в 15:54
В Улан-Удэ на День города ожидается теплая погода
17.06.2022 в 15:40
В Улан-Удэ стали дешевле стройматериалы на Авито
17.06.2022 в 15:05
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В пригороде Улан-Удэ из-за кошки ввели режим ЧС
Погибшее животное вскрыло настоящий гнойник в электросетевом хозяйстве
17.06.2022 в 17:19
В Бурятии пожарные вытащили из горящей квартиры мужчину и женщину
У женщины обгорели ноги, она госпитализирована
17.06.2022 в 17:17
Житель Улан-Удэ пропал после семейной ссоры
Последний раз мужчину видели 14 мая
17.06.2022 в 14:59
В Улан-Удэ обвиняемый в убийстве парня возле бара оказался примерным гражданином
Однако чтобы он не скрылся от следствия, его поместили в СИЗО
17.06.2022 в 13:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru