В Бурятии сельчанин убил приехавшего ему на помощь приятеля

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Хоринского района, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в улусе Алан. 30 марта к нему в гости из соседнего села Хоринск приехал знакомый, который стал помогать по хозяйству. Вместе они в течение двух дней заготавливали дрова, а в промежутках между работой употребляли спиртное.В ночь на 2 апреля во время застолья между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за разговоров о тюремном прошлом возникла ссора. В ее ходе хозяин дома схватил кухонный нож и нанес им два удара гостю в грудь. От полученных ран 55–летний потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый сходил к соседу, попросил вызвать скорую, а затем вернулся и оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»