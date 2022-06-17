Происшествия 17.06.2022 в 17:17
В Бурятии пожарные вытащили из горящей квартиры мужчину и женщину
У женщины обгорели ноги, она госпитализирована
Текст: Константин Воронов
Утром 17 июня на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что в Закаменске из квартиры на первом этаже многоквартирного дома идёт дым. На момент прибытия огнеборцев в квартире было сильное задымление, на кухне горел спальный матрац и половицы.
«Обследовав помещение, пожарные обнаружили мужчину и женщину, которые находились в сознании, но сами не могли покинуть квартиру. Они были эвакуированы. На ликвидацию открытого горения потребовалось 5 минут, общая площадь пожара составила 2 кв. м. В результате пожара женщина получила ожоги ног и была госпитализирована в Закаменскую ЦРБ, мужчина не пострадал», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: "Номер один"
«Обследовав помещение, пожарные обнаружили мужчину и женщину, которые находились в сознании, но сами не могли покинуть квартиру. Они были эвакуированы. На ликвидацию открытого горения потребовалось 5 минут, общая площадь пожара составила 2 кв. м. В результате пожара женщина получила ожоги ног и была госпитализирована в Закаменскую ЦРБ, мужчина не пострадал», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: "Номер один"
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