Происшествия 17.06.2022 в 17:19
В пригороде Улан-Удэ из-за кошки ввели режим ЧС
Погибшее животное вскрыло настоящий гнойник в электросетевом хозяйстве
Текст: Нина Павлова
В СНТ Багульник в поселке Сотниково ввели режим ЧС. Здесь кошка попала в трансформаторную будку, из-за чего сотни местных жителей лишились электричества почти на сутки.
Взволнованные сельчане начали активно звонить в диспетчерскую, на что получали ответ - Иволгинский РЭС (МРСК Сибири) сделать ничего не может. Ведь электросети принадлежат частному лицу.
"Кошка пролежала до 16.00 вечера (16 июня, - прим.), пока не загорелись провода на высоковольтном столбе. Пришлось вызывать пожарных. Только после этого нашу линию полностью отключили и достали бедное животное", - рассказывает местная жительница.
Позже выяснилось, что хозяин сетей - никто иной, как Ханхасаев Роберт Кимович, владеющий ООО "Северный Байкал", а также "Агрегат Энерго". Кстати, 13 июня в социальных сетях распространилось видеообращение к главе Бурятии от жителей ДНТ Пригородный, в котором они умоляют обратить на них внимание. Так, люди часто сидят без света, а дозвониться до руководства компании получается далеко не с первого раза.
"Проблема в том что обслуживающая компания Агрегат Энерго, а именно Роберт Климович до сих пор не передали сети и до сих пор мы висим в воздухе с 2012 года. Проблемы со светом, постоянные отключения по 3-4 дня сидим без света, напряжение падает до 170. У всех дети. Нет ни света ни воды в зимний период без отопления.... Своими силами мы уже ничего решить не можем. Помогите нам пожалуйста решить нашу проблему перевода сетей в Россети с Агрегат Энерго", - рассказали ранее жители ДНТ.
Что касается жителей СНТ Багульник, сейчас создается инициативная группа, которая попытается перевести сети в ведение МРСК.
Взволнованные сельчане начали активно звонить в диспетчерскую, на что получали ответ - Иволгинский РЭС (МРСК Сибири) сделать ничего не может. Ведь электросети принадлежат частному лицу.
"Кошка пролежала до 16.00 вечера (16 июня, - прим.), пока не загорелись провода на высоковольтном столбе. Пришлось вызывать пожарных. Только после этого нашу линию полностью отключили и достали бедное животное", - рассказывает местная жительница.
Позже выяснилось, что хозяин сетей - никто иной, как Ханхасаев Роберт Кимович, владеющий ООО "Северный Байкал", а также "Агрегат Энерго". Кстати, 13 июня в социальных сетях распространилось видеообращение к главе Бурятии от жителей ДНТ Пригородный, в котором они умоляют обратить на них внимание. Так, люди часто сидят без света, а дозвониться до руководства компании получается далеко не с первого раза.
"Проблема в том что обслуживающая компания Агрегат Энерго, а именно Роберт Климович до сих пор не передали сети и до сих пор мы висим в воздухе с 2012 года. Проблемы со светом, постоянные отключения по 3-4 дня сидим без света, напряжение падает до 170. У всех дети. Нет ни света ни воды в зимний период без отопления.... Своими силами мы уже ничего решить не можем. Помогите нам пожалуйста решить нашу проблему перевода сетей в Россети с Агрегат Энерго", - рассказали ранее жители ДНТ.
Что касается жителей СНТ Багульник, сейчас создается инициативная группа, которая попытается перевести сети в ведение МРСК.
Тегиэлектричество