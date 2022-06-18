В районе Бурятии в горах горит лес

Как сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 лесной пожар в Муйском районе. Он произошел из-за сухой травы. На тушении со вчерашнего дня работает 6 пожарных-десантников.

«Пожар действует в зоне контроля, добраться до него можно только вертолётом. Интенсивного горения нет, горит кедровый стланик на горе. В ближайшие часы ещё 2 человека из числа пожарных-десантников будут отправлены на возгорание, также будет доставлено 300 литров воды для тушения, потому что воды рядом нет», - отметил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства, Сергей Борошноев на оперативном штабе по тушению лесных пожаров.



Площадь, пройденная огнём, составила 3 га, 2,5 из которых - нелесная площадь.

На утро 18 июня работы по тушению лесного пожара продолжаются.





фото: "Номер один"

