Происшествия 18.06.2022 в 15:57

В районе Бурятии вода разрушила мост

В Окинском районе объявлен режим ЧС муниципального характера
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии вода разрушила мост
В Бурятии, в Окинском районе объявили режим ЧС муниципального характера. Причиной стала аварийная ситуация на дорогах района - накануне дождями размыло участки трассы, а затем из-за повышения уровня воды разрушился объездной мост в местности Ехэ-Хайгас, на дороге Монды-Орлик (на 97 км от с. Орлик). 



Как сообщают в локальной группе "Ока-инфо 24/7", на месте работают специалисты, а также установлены предупреждающие знаки.

«Восстановительные работы дороги в м. hанди булгааhан начнутся после того, как сделают объездной мост в Ехэ Хайгас"»

- сообщают в группе.

На данный момент движение транспорта на месте инцидента ограничено, разрешен проезд только легковым автомобилям. 

фото: Ока-инфо 24/7
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Монды Окинский район мост

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