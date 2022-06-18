В районе Бурятии вода разрушила мост

«Восстановительные работы дороги в м. hанди булгааhан начнутся после того, как сделают объездной мост в Ехэ Хайгас"» - сообщают в группе.

В Бурятии, в Окинском районе объявили режим ЧС муниципального характера. Причиной стала аварийная ситуация на дорогах района - накануне дождями размыло участки трассы, а затем из-за повышения уровня воды разрушился объездной мост в местности Ехэ-Хайгас, на дороге Монды-Орлик (на 97 км от с. Орлик).Как сообщают в локальной группе "Ока-инфо 24/7", на месте работают специалисты, а также установлены предупреждающие знаки.На данный момент движение транспорта на месте инцидента ограничено, разрешен проезд только легковым автомобилям.фото: Ока-инфо 24/7