Происшествия 19.06.2022 в 16:26

Житель Бурятии пострадал от взрыва в гараже

На данный момент состояние пострадавшего стабильное
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Текст: Станислав Сергеев
Житель Бурятии пострадал от взрыва в гараже
Как сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии, сегодня около 14:00 в одну из городских больниц поступил пациент, пострадавший в результате взрыва.

«Медицинские работники действовали оперативно, на данный момент состояние пациента средней тяжести, стабильное», - сообщили в министерстве.

Известно, что взрыв газовоздушной смеси, из-за которого пострадал житель республики, произошел в частном гараже по улице Мокрова.

Фото: «Номер один»
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