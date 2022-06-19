Происшествия 19.06.2022 в 16:26
Житель Бурятии пострадал от взрыва в гараже
На данный момент состояние пострадавшего стабильное
Текст: Станислав Сергеев
Как сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии, сегодня около 14:00 в одну из городских больниц поступил пациент, пострадавший в результате взрыва.
«Медицинские работники действовали оперативно, на данный момент состояние пациента средней тяжести, стабильное», - сообщили в министерстве.
Известно, что взрыв газовоздушной смеси, из-за которого пострадал житель республики, произошел в частном гараже по улице Мокрова.
Фото: «Номер один»
«Медицинские работники действовали оперативно, на данный момент состояние пациента средней тяжести, стабильное», - сообщили в министерстве.
Известно, что взрыв газовоздушной смеси, из-за которого пострадал житель республики, произошел в частном гараже по улице Мокрова.
Фото: «Номер один»
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