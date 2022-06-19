Житель Бурятии пострадал от взрыва в гараже

Как сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии, сегодня около 14:00 в одну из городских больниц поступил пациент, пострадавший в результате взрыва.«Медицинские работники действовали оперативно, на данный момент состояние пациента средней тяжести, стабильное», - сообщили в министерстве.Известно, что взрыв газовоздушной смеси, из-за которого пострадал житель республики, произошел в частном гараже по улице Мокрова.Фото: «Номер один»