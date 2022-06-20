Происшествия 20.06.2022 в 09:09
Жителя Улан-Удэ наказали за лжесвидетельство
Мужчина пытался помочь приятелю избежать уголовки
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний.
«Подсудимый являлся свидетелем по уголовному делу. Чтобы помочь приятелю избежать уголовной ответственности, мужчина сообщил дознавателю, а затем и суду ложные сведения о непричастности лица к совершенному преступлению», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Мужчину признали виновным и приговорили к штрафу в размере 50 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»
«Подсудимый являлся свидетелем по уголовному делу. Чтобы помочь приятелю избежать уголовной ответственности, мужчина сообщил дознавателю, а затем и суду ложные сведения о непричастности лица к совершенному преступлению», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Мужчину признали виновным и приговорили к штрафу в размере 50 тыс. рублей.
Фото: «Номер один»
Тегилжесвидетельство