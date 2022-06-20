Жителя Улан-Удэ наказали за лжесвидетельство

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в даче заведомо ложных показаний.«Подсудимый являлся свидетелем по уголовному делу. Чтобы помочь приятелю избежать уголовной ответственности, мужчина сообщил дознавателю, а затем и суду ложные сведения о непричастности лица к совершенному преступлению», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Мужчину признали виновным и приговорили к штрафу в размере 50 тыс. рублей.Фото: «Номер один»