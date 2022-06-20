Происшествия 20.06.2022 в 10:47
В Улан-Удэ "заминировали" здание во время концерта группы "Любэ"
Зрители были вынуждены выйти из помещения на полтора часа
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ во время недавнего концерта группы "Любэ" произошел неприятный казус. Неизвестные сообщили, что здание заминировано. Концерт пришлось прервать, а людей вывести на улицу на полтора часа.
"Получили моральное удовольствие, НО ... куда ж без маленькой ложки дёгтя! Во время антракта объявили срочную эвакуацию в связи минированием здания. Часа полтора просидели на улице! Практически все остались, мало кто ушел. Концерт продолжился", - написал анонимны пользователь в соцсетях, который был среди зрителей.
Напомним, в начале апреля 2022 года по Улан-Удэ прокатилась волна "минирований" основных объектов города. Позже выяснилось, что все сообщения были ложными.
"Получили моральное удовольствие, НО ... куда ж без маленькой ложки дёгтя! Во время антракта объявили срочную эвакуацию в связи минированием здания. Часа полтора просидели на улице! Практически все остались, мало кто ушел. Концерт продолжился", - написал анонимны пользователь в соцсетях, который был среди зрителей.
Напомним, в начале апреля 2022 года по Улан-Удэ прокатилась волна "минирований" основных объектов города. Позже выяснилось, что все сообщения были ложными.
Тегимина