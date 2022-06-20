В Бурятии в запертой квартире нашли мертвую женщину

В минувшие выходные в Бурятскую Республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жительницы Гусиноозерска о том, что ее пожилая соседка не выходит на связь и не открывает дверь.«Спасатели выехали на место. В присутствии сотрудника полиции с помощью альпинистского снаряжения они спустились на балкон 3-го этажа и при помощи специнструмента вскрыли дверь. Проникнув в квартиру, спасатели обнаружили 69-летнюю женщину без признаков жизни», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»