Происшествия 20.06.2022 в 11:43
В Бурятии иностранцы пытались рассчитаться в магазине билетами «банка приколов»
Граждане утверждают, что купюры получили в качестве сдачи в другом магазине
Текст: Константин Воронов
Вечером в продуктовом магазине поселка Кырен сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии продавец пояснила, что двое мужчин пытались расплатиться сувенирными купюрами «банка приколов».
«Граждане соседнего государства, 33 и 35 лет, рассказали, что несколько дней назад этими купюрами им дали сдачу в одной из торговых точек районного центра. Иностранцев, ставших жертвой обмана, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Граждане соседнего государства, 33 и 35 лет, рассказали, что несколько дней назад этими купюрами им дали сдачу в одной из торговых точек районного центра. Иностранцев, ставших жертвой обмана, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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