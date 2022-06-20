В Бурятии иностранцы пытались рассчитаться в магазине билетами «банка приколов»

Вечером в продуктовом магазине поселка Кырен сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшей группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии продавец пояснила, что двое мужчин пытались расплатиться сувенирными купюрами «банка приколов».«Граждане соседнего государства, 33 и 35 лет, рассказали, что несколько дней назад этими купюрами им дали сдачу в одной из торговых точек районного центра. Иностранцев, ставших жертвой обмана, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии