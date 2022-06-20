Житель Улан-Удэ не выжил после ДТП

«В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался» - сообщили в ГИБДД Бурятии.

За выходные на территории Бурятии зарегистрировано 67 аварий, в том числе 4 ДТП, в которых 1 погиб и травмы получили 4 человека.Так, 18 июня в 17.30 часов в Железнодорожном районе мужчина 1975 г.р. управляя автомобилем «Мицубиси Аиртрек» , следуя по ул. Магистральная съехал с дороги и перевернулся.На дорогах республики в выходные инспекторами ДПС выявлено 1293 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 72 пьяных водителя.