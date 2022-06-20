Происшествия 20.06.2022 в 11:41

Житель Улан-Удэ не выжил после ДТП

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью
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Текст: Нина Павлова
Житель Улан-Удэ не выжил после ДТП
"Номер один"
За выходные на территории Бурятии зарегистрировано 67 аварий, в том числе 4 ДТП, в которых 1 погиб и травмы получили 4 человека.  

Так, 18 июня  в 17.30 часов  в Железнодорожном районе мужчина 1975 г.р. управляя автомобилем  «Мицубиси Аиртрек» , следуя по ул. Магистральная съехал с дороги и перевернулся.

«В результате ДТП  водитель получил травмы различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался»

- сообщили в ГИБДД Бурятии.

На дорогах республики в выходные инспекторами ДПС выявлено 1293 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 72 пьяных водителя.
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