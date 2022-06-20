Происшествия 20.06.2022 в 13:13

В Улан-Удэ бывшие зеки устроили кровавую разборку прямо под окнами дома

Конфликт произошел ночью в одном из дворов 115-го микрорайона
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ бывшие зеки устроили кровавую разборку прямо под окнами дома
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленник в одном из дворов 115-го микрорайона нанес ножевые ранения соседу по подъезду, с которым ранее отбывал наказание в одной исправительной колонии.

Как рассказали в МВД Бурятии, конфликт произошел ночью 19 июня, когда мужчины в компании нескольких женщин, в том числе своих жён, употребляли спиртное на крыльце подъезда многоквартирного дома. В ходе распития 33-летний подозреваемый оскорбил супругу потерпевшего, в результате чего последний повалил его на землю и стал избивать.

Увернувшись, лежащий на земле злоумышленник достал из кармана брюк нож и ударил им 31-летнего приятеля в грудь и бедро, а когда тот принялся убегать, догнал его и нанес еще один удар – в область поясницы.

Упав, оппонент успел набрать горсть песка и бросить в глаза подозреваемому, после чего убежал.

«Злоумышленник задержан по горячим следам после поступления в полицию сообщения о случившемся. Ранее он неоднократно судим за преступления против жизни и здоровья и имущественного характера. Нигде не работает. Полицейскими изъят спрятанный им на детской площадке во дворе нож. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу», - сообщили в МВД.

Фото: «Номер один»
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