Происшествия 20.06.2022 в 14:32

В Улан-Удэ пьяный угонщик катал столб на капоте

Уходя от погони, нарушитель сбил опору, но это его не остановило
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный угонщик катал столб на капоте
Ночью 19 июня на улице Жердева в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД заметили иномарку, водитель которой, выехав с перекрестка, продолжил движение, «виляя» по дороге. Полицейские потребовали автомобилиста остановиться, однако он не реагировал и попытался скрыться.

В результате преследования гражданин, находившийся за рулем автомашины, на улице Сахьяновой не справился с управлением. Сбив столб, он 70 метров провёз его на капоте машины, углубившись во дворы.

Водителем оказался нетрезвый 18-летний горожанин. Как выяснилось, автомобиль он угнал, возвращаясь домой из бара. Увидев, что окна припаркованной рядом с домом иномарки открыты, а ключ находится в замке зажигания, молодой человек через незапертую дверь проник в салон машины.

«В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, водитель не пострадал. Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался. По факту угона возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Также горожанин будет привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП: невыполнение требования об остановке, повреждение дорожных сооружений и управление транспортом в состоянии опьянения.

Фото: «Номер один»
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