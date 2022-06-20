В Улан-Удэ пьяный угонщик катал столб на капоте

Ночью 19 июня на улице Жердева в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД заметили иномарку, водитель которой, выехав с перекрестка, продолжил движение, «виляя» по дороге. Полицейские потребовали автомобилиста остановиться, однако он не реагировал и попытался скрыться.В результате преследования гражданин, находившийся за рулем автомашины, на улице Сахьяновой не справился с управлением. Сбив столб, он 70 метров провёз его на капоте машины, углубившись во дворы.Водителем оказался нетрезвый 18-летний горожанин. Как выяснилось, автомобиль он угнал, возвращаясь домой из бара. Увидев, что окна припаркованной рядом с домом иномарки открыты, а ключ находится в замке зажигания, молодой человек через незапертую дверь проник в салон машины.«В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, водитель не пострадал. Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался. По факту угона возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Также горожанин будет привлечен к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП: невыполнение требования об остановке, повреждение дорожных сооружений и управление транспортом в состоянии опьянения.Фото: «Номер один»