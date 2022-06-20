В Улан-Удэ смытые в унитаз остатки гипсокартона привели к крупной аварии

– Канализационный насос не в силах прокачать подобного рода мусор. Поэтому случился выход сточных вод на поверхность. Загрязнена детская площадка. Это произошло из-за того, что у нас унитаз используется не по назначению. Ткань не растворяется в трубопроводах, она собирает еще больше смытого хлама и забивает канализацию, – рассказал и.о. главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Иванов.





17 июня в диспетчерскую службу «Водоканала» поступила заявка о выходе сточных вод из колодца в 113 микрорайоне Улан-Удэ.Дежурная бригада оперативно прибыла на место аварии. Специалисты тщательно обследовали канализационные сети и обнаружили, что причиной засора стал строительный мусор. Он полностью парализовал работу канализационно-насосной станции, обеспечивающей отвод сточных вод с 20 многоквартирных домов, а это около двух тысяч абонентов.