Происшествия 20.06.2022 в 15:34
В Бурятии пока не удалось найти двух пропавших мужчин
Один из них исчез в Курумканском, другой – в Тункинском районе
Текст: Константин Воронов
16 июня спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выехали в Курумканский район на поиски мужчины, который 10 июня ушел с заимки Аматхан и до сих пор не вернулся.
«За минувшие выходные спасателями обследовано 15 квадратных км местности. Поиск результатов не дал», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Также вчера спасатели выезжали в местность реки Белый Иркут в Тункинском районе на поиски пропавшего мужчины. По имеющейся информации, 48-летний мужчина потерялся в этой местности при сборе дикоросов 18 июня. Прибыв на место, спасатели обследовали 16 км местности, в том числе горного массива. Поиск также не дал результатов.
«Поисковые работы будут продолжены», - сообщили в агентстве.
Фото: «Номер один»
«За минувшие выходные спасателями обследовано 15 квадратных км местности. Поиск результатов не дал», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Также вчера спасатели выезжали в местность реки Белый Иркут в Тункинском районе на поиски пропавшего мужчины. По имеющейся информации, 48-летний мужчина потерялся в этой местности при сборе дикоросов 18 июня. Прибыв на место, спасатели обследовали 16 км местности, в том числе горного массива. Поиск также не дал результатов.
«Поисковые работы будут продолжены», - сообщили в агентстве.
Фото: «Номер один»
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