Происшествия 20.06.2022 в 15:34

В Бурятии пока не удалось найти двух пропавших мужчин

Один из них исчез в Курумканском, другой – в Тункинском районе
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии пока не удалось найти двух пропавших мужчин
16 июня спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выехали в Курумканский район на поиски мужчины, который 10 июня ушел с заимки Аматхан и до сих пор не вернулся.

«За минувшие выходные спасателями обследовано 15 квадратных км местности. Поиск результатов не дал», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Также вчера спасатели выезжали в местность реки Белый Иркут в Тункинском районе на поиски пропавшего мужчины. По имеющейся информации, 48-летний мужчина потерялся в этой местности при сборе дикоросов 18 июня. Прибыв на место, спасатели обследовали 16 км местности, в том числе горного массива. Поиск также не дал результатов.

«Поисковые работы будут продолжены», - сообщили в агентстве.

Фото: «Номер один»
Теги
поиски

Все новости

На Украине героически погиб 22-летний Дмитрий Быков
20.06.2022 в 16:29
В Бурятии мужчина и женщина попали в реанимацию после взрыва бензогенератора
20.06.2022 в 16:20
В Бурятии на пожаре в доме пострадал мужчина
20.06.2022 в 16:01
В Бурятии почти на весь день перекроют трассу Улан-Удэ - Новый Уоян
20.06.2022 в 15:57
Строительство школы в Орлике Бурятии хотят вести в две смены
20.06.2022 в 15:45
В Бурятии пока не удалось найти двух пропавших мужчин
20.06.2022 в 15:34
В Улан-Удэ смытые в унитаз остатки гипсокартона привели к крупной аварии
20.06.2022 в 15:11
В Улан-Удэ пьяный угонщик катал столб на капоте
20.06.2022 в 14:32
В Бурятии рекультивация свалки за 400 миллионов только усугубила мусорную проблему
20.06.2022 в 14:18
В Улан-Удэ бывшие зеки устроили кровавую разборку прямо под окнами дома
20.06.2022 в 13:13
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В Бурятии мужчина и женщина попали в реанимацию после взрыва бензогенератора
Происшествие случилось в ходе строительства дома
20.06.2022 в 16:20
В Бурятии на пожаре в доме пострадал мужчина
Пострадавший госпитализирован с ожогами и отравлением
20.06.2022 в 16:01
В Улан-Удэ смытые в унитаз остатки гипсокартона привели к крупной аварии
Из-за засора сети нечистоты вылились на детскую площадку
20.06.2022 в 15:11
В Улан-Удэ пьяный угонщик катал столб на капоте
Уходя от погони, нарушитель сбил опору, но это его не остановило
20.06.2022 в 14:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru