В Бурятии пока не удалось найти двух пропавших мужчин

16 июня спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выехали в Курумканский район на поиски мужчины, который 10 июня ушел с заимки Аматхан и до сих пор не вернулся.«За минувшие выходные спасателями обследовано 15 квадратных км местности. Поиск результатов не дал», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Также вчера спасатели выезжали в местность реки Белый Иркут в Тункинском районе на поиски пропавшего мужчины. По имеющейся информации, 48-летний мужчина потерялся в этой местности при сборе дикоросов 18 июня. Прибыв на место, спасатели обследовали 16 км местности, в том числе горного массива. Поиск также не дал результатов.«Поисковые работы будут продолжены», - сообщили в агентстве.Фото: «Номер один»