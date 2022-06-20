В Бурятии на пожаре в доме пострадал мужчина

Сегодня утром в селе Сужа Иволгинского района произошел пожар в 2-квартирном жилом доме. На момент прибытия огнеборцев горела крыша дома, пламя перешло на кровлю второй квартиры. Общая площадь пожара составила около 80 кв. м.«Усилиями пожарных удалось не допустить полного уничтожения дома. В результате пожара пострадал 55-летний мужчина. С ожогами и отравлением продуктами горения он госпитализирован в БСМП. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. На месте происшествия работают дознаватели МЧС», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС