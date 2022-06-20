Происшествия 20.06.2022 в 16:20

В Бурятии мужчина и женщина попали в реанимацию после взрыва бензогенератора

Происшествие случилось в ходе строительства дома
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мужчина и женщина попали в реанимацию после взрыва бензогенератора
Днем 19 июня в местности Голубинная в Тарбагатайском районе в строящемся доме произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате пострадали два человека, с травмами различной степени тяжести их увезли на скорой.

Как сообщили в МЧС Бурятии, предварительной причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электроприбора.

По информации Республиканского агентства ГО и ЧС, взрыв произошел из-за аварийного режима работы бензогенератора. Пострадавших мужчину и женщину с термическими ожогами 2 и 3 степени госпитализировали в отделение реанимации БСМП. После взрыва случился пожар, первыми на место происшествия прибыли добровольцы. Которые за 10 минут ликвидировали возгорание.

Напомним, днем ранее подобное происшествие случилось в одном из гаражей по ул. Мокрова в Улан-Удэ. Там в результате аварийной работы газовой горелки произошел взрыв паровоздушной смеси, пострадал 62-летний мужчина, который был госпитализирован.

Фото: МЧС Бурятии
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