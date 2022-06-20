На федеральной трассе «Байкал» произошли новые обвалы

«На сегодня силами подрядных организаций вывезено более 5000 куб.м. скального грунта. Между тем, неустойчивые пласты грунта продолжают осыпаться, что существенно осложняет работу по расчистке», - сообщили в ФКУ «Южный Байкал».







Для обеспечения безопасности движения на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, организовано реверсивное движение. В работах задействованы семь самосвалов, два погрузчика, один экскаватор, 12 дорожных рабочих.







В ночное время организовано дежурство подрядной организации и экипажа ГИБДД. О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно.





Как сообщают очевидцы в соцсетях, по дороге с обеих сторон от обвала образовались большие пробки.



Дорожники продолжают устранять последствия схода оползня на 156-м километре трассы «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области неподалеку от Байкальска.Фото: ФКУ «Южный Байкал»