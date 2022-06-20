Происшествия 20.06.2022 в 17:52

На федеральной трассе «Байкал» произошли новые обвалы

Движение по дороге сейчас затруднено
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Текст: Константин Воронов
На федеральной трассе «Байкал» произошли новые обвалы
Дорожники продолжают устранять последствия схода оползня на 156-м километре трассы «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области неподалеку от Байкальска.

«На сегодня силами подрядных организаций вывезено более 5000 куб.м. скального грунта. Между тем, неустойчивые пласты грунта продолжают осыпаться, что существенно осложняет работу по расчистке», - сообщили в ФКУ «Южный Байкал».


Для обеспечения безопасности движения на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, организовано реверсивное движение. В работах задействованы семь самосвалов, два погрузчика, один экскаватор, 12 дорожных рабочих.


В ночное время организовано дежурство подрядной организации и экипажа ГИБДД. О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, по дороге с обеих сторон от обвала образовались большие пробки.

Фото: ФКУ «Южный Байкал»
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