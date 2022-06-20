Происшествия 20.06.2022 в 17:52
На федеральной трассе «Байкал» произошли новые обвалы
Движение по дороге сейчас затруднено
Текст: Константин Воронов
Дорожники продолжают устранять последствия схода оползня на 156-м километре трассы «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области неподалеку от Байкальска.
Фото: ФКУ «Южный Байкал»
«На сегодня силами подрядных организаций вывезено более 5000 куб.м. скального грунта. Между тем, неустойчивые пласты грунта продолжают осыпаться, что существенно осложняет работу по расчистке», - сообщили в ФКУ «Южный Байкал».
Для обеспечения безопасности движения на дороге выставлены временные дорожные знаки и конуса, организовано реверсивное движение. В работах задействованы семь самосвалов, два погрузчика, один экскаватор, 12 дорожных рабочих.
В ночное время организовано дежурство подрядной организации и экипажа ГИБДД. О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, по дороге с обеих сторон от обвала образовались большие пробки.
Фото: ФКУ «Южный Байкал»
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