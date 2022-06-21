Происшествия 21.06.2022 в 08:25

Жительница Бурятии убила оскорблявшего ее мужа

Спасти раненого ножом мужчину не удалось
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии убила оскорблявшего ее мужа
18 июня в одном из сел Прибайкальского района произошло убийство 53-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 58-летнюю сожительницу покойного, с которой они вместе распивали спиртное. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы. 

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, покойный мужчина на протяжении многих лет проживал вместе с обвиняемой. Вечером 18 июня в ходе очередного возникшего на фоне опьянения семейного конфликта, не выдержав очередного оскорбления в свой адрес, женщина схватила нож и нанесла им удар в грудь сожителя. После этого потерпевший вышел во двор дома. Спустя несколько минут женщина пошла за ним, но увидев лежащего сожителя на земле, испугалась. Сельчанка побежала к соседке и попросила вызвать скорую. Однако спасти мужчину не успели – он скончался от полученной раны. 

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в Следственном ведомстве.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

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