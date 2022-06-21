В Бурятии банда черных лесорубов нанесла ущерб на 5 млн рублей

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, преступную группу из пяти жителей Кижингинского района создал индивидуальный предприниматель. Под видом легальной деятельности с февраля 2020 года по июль 2021 года на территории Кижингинского лесничества обвиняемые совершили незаконные рубки деревьев объемом 560 кубометров. Ущерб составил 5,1 млн рублей.«К участникам группы предъявлен гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. Используемая в преступной деятельности техника – автомобиль Камаз, тракторы, погрузчик изъяты в ходе следствия. Наиболее строгим наказанием за совершение данных преступлений является лишение свободы сроком до семи лет со штрафом до 500 тыс. рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»