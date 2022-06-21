Происшествия 21.06.2022 в 08:44

В Бурятии банда черных лесорубов нанесла ущерб на 5 млн рублей

Возглавлял преступную группу местный бизнесмен
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии банда черных лесорубов нанесла ущерб на 5 млн рублей
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, преступную группу из пяти жителей Кижингинского района создал индивидуальный предприниматель. Под видом легальной деятельности с февраля 2020 года по июль 2021 года на территории Кижингинского лесничества обвиняемые совершили незаконные рубки деревьев объемом 560 кубометров. Ущерб составил 5,1 млн рублей.

«К участникам группы предъявлен гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. Используемая в преступной деятельности техника – автомобиль Камаз, тракторы, погрузчик изъяты в ходе следствия. Наиболее строгим наказанием за совершение данных преступлений является лишение свободы сроком до семи лет со штрафом до 500 тыс. рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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