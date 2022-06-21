Происшествия 21.06.2022 в 11:31
В Улан-Удэ за сутки 27 раз горел пух
Решено усилить противопожарную агитацию населения
Текст: Нина Павлова
За минувшие сутки на территории Улан-Удэ 27 раз горел тополиный пух, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
На очередном заседании оперативного штаба Петр Мордовской отметил, что все возгорания тополиного пуха зарегистрированы на территории города. Общая площадь возгорания составила 0,2 гектара. В связи с этим зампред дал поручения главам муниципальных образований и руководителям республиканских ведомств усилить информационную работу по противопожарной агитации населения.
На очередном заседании оперативного штаба Петр Мордовской отметил, что все возгорания тополиного пуха зарегистрированы на территории города. Общая площадь возгорания составила 0,2 гектара. В связи с этим зампред дал поручения главам муниципальных образований и руководителям республиканских ведомств усилить информационную работу по противопожарной агитации населения.
«Наша главная задача — это информационно-профилактическая работа с населением. Пух горит моментально — это равносильно тому если поджечь бензин»- сказал Пётр Мордовской.
Тегипожар