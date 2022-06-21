В Улан-Удэ за сутки 27 раз горел пух

«Наша главная задача — это информационно-профилактическая работа с населением. Пух горит моментально — это равносильно тому если поджечь бензин» - сказал Пётр Мордовской.

За минувшие сутки на территории Улан-Удэ 27 раз горел тополиный пух, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.На очередном заседании оперативного штаба Петр Мордовской отметил, что все возгорания тополиного пуха зарегистрированы на территории города. Общая площадь возгорания составила 0,2 гектара. В связи с этим зампред дал поручения главам муниципальных образований и руководителям республиканских ведомств усилить информационную работу по противопожарной агитации населения.