Происшествия 21.06.2022 в 11:31

В Улан-Удэ за сутки 27 раз горел пух

Решено усилить противопожарную агитацию населения
A- A+
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ за сутки 27 раз горел пух
"Номер один"
За минувшие сутки на территории Улан-Удэ 27 раз горел тополиный пух, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

На очередном заседании оперативного штаба Петр Мордовской отметил, что все возгорания тополиного пуха зарегистрированы на территории города. Общая площадь возгорания составила 0,2 гектара. В связи с этим зампред дал поручения главам муниципальных образований и руководителям республиканских ведомств усилить информационную работу по противопожарной агитации населения.

«Наша главная задача — это информационно-профилактическая работа с населением. Пух горит моментально — это равносильно тому если поджечь бензин»

- сказал Пётр Мордовской.
Теги
пожар

Все новости

Благоустройство 9 детских площадок в Еравнинском районе завершат к новому учебному году
21.06.2022 в 12:36
В Улан-Удэ горели кладовые и жилой дом
21.06.2022 в 12:23
Право ребенка на продажу доли
21.06.2022 в 12:23
В Улан-Удэ за сутки 27 раз горел пух
21.06.2022 в 11:31
В Бурятии 19-летний водитель едва не угробил пожилую женщину
21.06.2022 в 11:23
В Бурятии простятся с погибшим на Украине Николаем Бальчиновым
21.06.2022 в 10:11
Дром: 64% продающихся в Бурятии автомобилей имеют признаки скрученного пробега
21.06.2022 в 09:54
В Улан-Удэ скончался основатель современного облика города
21.06.2022 в 09:46
В Бурятии банда черных лесорубов нанесла ущерб на 5 млн рублей
21.06.2022 в 08:44
Жительница Бурятии убила оскорблявшего ее мужа
21.06.2022 в 08:25
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июня

Читайте также
В Улан-Удэ горели кладовые и жилой дом
Из здания эвакуировали 30 человек
21.06.2022 в 12:23
В Бурятии 19-летний водитель едва не угробил пожилую женщину
Парень сбил ее вне зоны пешеходного перехода
21.06.2022 в 11:23
В Бурятии банда черных лесорубов нанесла ущерб на 5 млн рублей
Возглавлял преступную группу местный бизнесмен
21.06.2022 в 08:44
Жительница Бурятии убила оскорблявшего ее мужа
Спасти раненого ножом мужчину не удалось
21.06.2022 в 08:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru