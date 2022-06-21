В Бурятии «Хонда» врезалась в табун лошадей

Ночью 21 июня на 68-м километре автодороги «Улан-Удэ - Кяхта» произошло ДТП. Как сообщает паблик «Селенга-инфо.24/7», 47-летний водитель автомобиля «Хонда», ехавший в сторону Улан-Удэ, врезался в переходивших дорогу лошадей.В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести. После осмотра медиками они отказались от госпитализации.О жертвах среди животных не сообщается.Фото: «Селенга-инфо.24/7»