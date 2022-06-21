Житель Улан-Удэ в ходе драки лишился золотой цепочки стоимостью 130 тысяч рублей

15 июня в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 36-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что после отдыха в ресто-клубе в драке лишился золотой цепочки, стоимость которой он оценил в 130 тысяч рублей.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что после закрытия заведения между двумя мужчинами, отдыхавшими в баре каждый со своими друзьями, возник конфликт. Завязавшаяся на улице словесная перепалка вылилась в выяснение отношений на кулаках уже между компаниями. А итогом потасовки стала кража у потерпевшего порванной в драке цепочки.«Задержанный полицейскими 26-летний подозреваемый признался, что еще во время потасовки заметил упавшее на землю ювелирное изделие, а после её завершения забрал чужое имущество себе. Ранее парень привлекался к уголовной ответственности за грабеж. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com