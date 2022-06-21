Происшествия 21.06.2022 в 15:14
Крупный пожар в Улан-Удэ возник по вине детей
На данный момент возгорание полностью ликвидировано
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ полностью ликвидирован пожар, возникший сегодня в 11:30 на ул. Целинная. Как сообщили в МЧС Бурятии, предварительной причиной возгорания стала детская шалость с огнем.
Напомним, на ул. Целинная произошло загорание кладовых, огонь перешел на стену двухэтажного жилого дома, из которого эвакуировали 30 человек. Общая площадь пожара составила 150 кв.м. Прибывшие огнеборцы быстро локализовали очаг возгорания, а спустя 40 минут ликвидировали открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: МЧС Бурятии
Напомним, на ул. Целинная произошло загорание кладовых, огонь перешел на стену двухэтажного жилого дома, из которого эвакуировали 30 человек. Общая площадь пожара составила 150 кв.м. Прибывшие огнеборцы быстро локализовали очаг возгорания, а спустя 40 минут ликвидировали открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: МЧС Бурятии
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