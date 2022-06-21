Происшествия 21.06.2022 в 16:19
В Бурятии молодая сельчанка зарезала пожилого сожителя
В ходе ссоры пенсионер стал избивать женщину и ударил ее дочь
Текст: Константин Воронов
19 июня в одном из домов в улусе Санага в Закаменском районе убили 60-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержана 30-летняя сожительница покойного, с которой они вместе распивали спиртное. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, покойный мужчина проживал в своем доме с молодой сожительницей. Семейная пара вместе нередко употребляла спиртное. Вечером 19 июня между пьяными сожителями из-за незначительного спора произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе мужчина стал избивать женщину, а попавшейся под руку 9-летней падчерице влепил пощечину. В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в живот противнику. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Осознав, что натворила, сельчанка позвонила знакомой и попросила ее вызвать скорую. Все это время женщина оставалась в доме до приезда следственно-оперативной группы.
«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, так как она ранее привлекалась к уголовной ответственности. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, схожее преступление произошло 18 июня в одном из сел Прибайкальского района. Там 58-летняя сельчанка, не выдержав оскорблений, зарзезала 53-летнего сожителя.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, покойный мужчина проживал в своем доме с молодой сожительницей. Семейная пара вместе нередко употребляла спиртное. Вечером 19 июня между пьяными сожителями из-за незначительного спора произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе мужчина стал избивать женщину, а попавшейся под руку 9-летней падчерице влепил пощечину. В ответ женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в живот противнику. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Осознав, что натворила, сельчанка позвонила знакомой и попросила ее вызвать скорую. Все это время женщина оставалась в доме до приезда следственно-оперативной группы.
«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, так как она ранее привлекалась к уголовной ответственности. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.
Напомним, схожее преступление произошло 18 июня в одном из сел Прибайкальского района. Там 58-летняя сельчанка, не выдержав оскорблений, зарзезала 53-летнего сожителя.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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