Происшествия 21.06.2022 в 17:56
В Бурятии дело об убийстве девушек в Клюквенной пади рассмотрят заново
Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшим милиционерам
Текст: Константин Воронов
Верховный суд Бурятии отметил оправдательный приговор в отношении бывших милиционеров Дмитрия Истомина и Евгения Инкина, которые обвинялись в убийстве двух девушек в Клюквенной пади в 2002 году.
«Апелляционной инстанцией Верховного суда Республики Бурятия оправдательный приговор отменен, материалы уголовного дела направлены на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства», - сообщает пресс-служба ВС РБ.
Как сообщал «Номер один», в марте присяжные вынесли по резонансному делу свой вердикт: Дмитрий Истомин и Евгений Инкин были оправданы по предъявленному обвинению в убийстве за непричастностью к совершению преступления.
Напомним, в 2002 году в местности Клюквенная падь Кабанского района обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны двое: Дмитрий Истомин, работавший в 2002 году водителем вневедомственной охраны, и Евгений Инкин, в те годы оперативный сотрудник Селенгинского отделения милиции.
Правда, сам Евгений Инкин в интервью «Номер один» утверждал, что невиновен. По его словам, в деле было множество недоработок, противоречий и бумаг-«пустышек».
- Они должны были аргументированно доказать мою причастность к преступлению. Но ничего этого нет. Когда мне предъявили окончательное обвинение, оказалось, что оно сплошь состоит из таких фраз: «с неустановленным лицом», «в неустановленное время», «на неустановленной машине», «неустановленным предметом». Расписали наши роли, кто что делал, как будто следователь сам при этом присутствовал. Это полный бред, - недоумевал Евгений Инкин.
Фото: скриншот видео «Вести-Бурятия»
«Апелляционной инстанцией Верховного суда Республики Бурятия оправдательный приговор отменен, материалы уголовного дела направлены на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства», - сообщает пресс-служба ВС РБ.
Как сообщал «Номер один», в марте присяжные вынесли по резонансному делу свой вердикт: Дмитрий Истомин и Евгений Инкин были оправданы по предъявленному обвинению в убийстве за непричастностью к совершению преступления.
Напомним, в 2002 году в местности Клюквенная падь Кабанского района обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны двое: Дмитрий Истомин, работавший в 2002 году водителем вневедомственной охраны, и Евгений Инкин, в те годы оперативный сотрудник Селенгинского отделения милиции.
Правда, сам Евгений Инкин в интервью «Номер один» утверждал, что невиновен. По его словам, в деле было множество недоработок, противоречий и бумаг-«пустышек».
- Они должны были аргументированно доказать мою причастность к преступлению. Но ничего этого нет. Когда мне предъявили окончательное обвинение, оказалось, что оно сплошь состоит из таких фраз: «с неустановленным лицом», «в неустановленное время», «на неустановленной машине», «неустановленным предметом». Расписали наши роли, кто что делал, как будто следователь сам при этом присутствовал. Это полный бред, - недоумевал Евгений Инкин.
Фото: скриншот видео «Вести-Бурятия»
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