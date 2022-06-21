Происшествия 21.06.2022 в 17:56

В Бурятии дело об убийстве девушек в Клюквенной пади рассмотрят заново

Верховный суд отменил оправдательный приговор бывшим милиционерам
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии дело об убийстве девушек в Клюквенной пади рассмотрят заново
Верховный суд Бурятии отметил оправдательный приговор в отношении бывших милиционеров Дмитрия Истомина и Евгения Инкина, которые обвинялись в убийстве двух девушек в Клюквенной пади в 2002 году.

«Апелляционной инстанцией Верховного суда Республики Бурятия оправдательный приговор отменен, материалы уголовного дела направлены на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии судебного разбирательства», - сообщает пресс-служба ВС РБ.

Как сообщал «Номер один», в марте присяжные вынесли по резонансному делу свой вердикт: Дмитрий Истомин и Евгений Инкин были оправданы по предъявленному обвинению в убийстве за непричастностью к совершению преступления.

Напомним, в 2002 году в местности Клюквенная падь Кабанского района обнаружили мертвыми двух девушек 17 и 18 лет. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, однако в декабре 2019 года Следственный комитет Бурятии сообщил, что в деле произошел прорыв. По подозрению в убийстве были задержаны двое: Дмитрий Истомин, работавший в 2002 году водителем вневедомственной охраны, и Евгений Инкин, в те годы оперативный сотрудник Селенгинского отделения милиции.

Правда, сам Евгений Инкин в интервью «Номер один» утверждал, что невиновен. По его словам, в деле было множество недоработок, противоречий и бумаг-«пустышек».

- Они должны были аргументированно доказать мою причастность к преступлению. Но ничего этого нет. Когда мне предъявили окончательное обвинение, оказалось, что оно сплошь состоит из таких фраз: «с неустановленным лицом», «в неустановленное время», «на неустановленной машине», «неустановленным предметом». Расписали наши роли, кто что делал, как будто следователь сам при этом присутствовал. Это полный бред, - недоумевал Евгений Инкин.

Фото: скриншот видео «Вести-Бурятия»
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии дело об убийстве девушек в Клюквенной пади рассмотрят заново
21.06.2022 в 17:56
Жители Бурятии выбирают поэтапное благоустройство
21.06.2022 в 17:27
В Бурятии увеличится количество авиарейсов в Таксимо и Нижнеангарск
21.06.2022 в 17:22
В посёлке Каменск расширят пешеходные зоны, чтобы создать условия для отдыха населения
21.06.2022 в 17:15
В Улан-Удэ открылась выставка о преступлениях нацистов
21.06.2022 в 17:02
В Бурятии молодая сельчанка зарезала пожилого сожителя
21.06.2022 в 16:19
Рядовой мотострелковой бригады из Бурятии награжден Орденом Мужества посмертно
21.06.2022 в 16:03
В Улан-Удэ по наказам жителей мэру благоустраивают общественные пространства
21.06.2022 в 15:31
Крупный пожар в Улан-Удэ возник по вине детей
21.06.2022 в 15:14
Житель Улан-Удэ в ходе драки лишился золотой цепочки стоимостью 130 тысяч рублей
21.06.2022 в 15:03
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
В Бурятии молодая сельчанка зарезала пожилого сожителя
В ходе ссоры пенсионер стал избивать женщину и ударил ее дочь
21.06.2022 в 16:19
Крупный пожар в Улан-Удэ возник по вине детей
На данный момент возгорание полностью ликвидировано
21.06.2022 в 15:14
Житель Улан-Удэ в ходе драки лишился золотой цепочки стоимостью 130 тысяч рублей
Конфликт между двумя компаниями разгорелся после отдыха в ресто-клубе
21.06.2022 в 15:03
В Бурятии «Хонда» врезалась в табун лошадей
Автомобиль получил сильные повреждение, пострадали двое несовершеннолетних
21.06.2022 в 13:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru