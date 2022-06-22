Происшествия 22.06.2022 в 08:13

В Бурятии горела церковь

Здание получило серьезные повреждения
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии горела церковь
Вечером 21 июня на ул. Ленина в селе Бичура произошел пожар в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. На момент прибытия огнеборцев горела наружная стена церкви и кровля здания. Общая площадь пожара составила 80 кв.м.



В тушении огня кроме пожарных участвовали работники Бичурского лесхоза, администрации района и сельского поселения, а также местные жители.



«Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать и не допустить дальнейшее распространение огня. Имущество церкви было эвакуировано. В общей сложности на ликвидации пожара было задействовано 24 человека и 7 единиц техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. 



Предположительно, очаг пожара находился на крыльце у запасного входа в церковь. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В ходе происшествия никто не пострадал.



Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС
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