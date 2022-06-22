В Бурятии горела церковь

Вечером 21 июня на ул. Ленина в селе Бичура произошел пожар в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. На момент прибытия огнеборцев горела наружная стена церкви и кровля здания. Общая площадь пожара составила 80 кв.м.В тушении огня кроме пожарных участвовали работники Бичурского лесхоза, администрации района и сельского поселения, а также местные жители.«Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать и не допустить дальнейшее распространение огня. Имущество церкви было эвакуировано. В общей сложности на ликвидации пожара было задействовано 24 человека и 7 единиц техники», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Предположительно, очаг пожара находился на крыльце у запасного входа в церковь. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В ходе происшествия никто не пострадал.Фото: МЧС Бурятии, Республиканское агентство ГО и ЧС