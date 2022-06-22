Семь человек пострадали в крупном ДТП на трассе в Бурятии

Вечером 21 июня на 82-м км трассы Улан-Удэ - Кяхта произошло крупное ДТП. Как сообщает паблик «Селенга-инфо.24/7», в столкновении автомобилей «Хонда» и «Ниссан Тиида» пострадали 7 человек, в том числе двое детей 10 и 12 лет.





«Пострадавшие госпитализированы в Гусиноозерскую ЦРБ. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», - сообщает паблик.Фото: «Селенга-инфо.24/7», МЧС Бурятии