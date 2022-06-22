В Бурятии водителю-наркоману ужесточили наказание

В апреле 2022 Прибайкальский райсуд Бурятии вынес приговор в отношении ранее судимого жителя села Турунтаево. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).«В суде установлено, что в сентябре прошлого года виновный, лишенный водительского удостоверения, управлял автомобилем в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотического средства. При этом ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и имеет судимость за аналогичные деяния», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Райсуд по совокупности приговоров назначил мужчине 9 месяцев в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года.Государственный обвинитель посчитал назначенное наказание чрезмерно мягким и оспорил приговор в апелляционном порядке.«Верховный суд Бурятии, согласившись с мнением прокурора, изменил решение суда первой инстанции и усилил окончательное наказание до 1 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года», - сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»