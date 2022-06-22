Виновницей крупного ДТП в Бурятии оказалась женщина, не уступившая дорогу

Напомним, в аварии пострадали 7 человек . Как уточнили в ГИБДД, госпитализация потребовалась двум из них – 12-летнему мальчику из «Ниссана» и 36-летней женщине из «Хонды».





Между тем, по данным Минздрава Бурятии, общее число пострадавших в ДТП составило 9 человек, в том числе 4 детей.



«Медицинские работники оперативно выехали к пострадавшим и оказали необходимую помощь. На данный момент несовершеннолетний пациент госпитализирован в медицинскую организацию Улан-Удэ, ещё один взрослый пациент госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ. 7 других пострадавших осмотрены врачами Гусиноозерской ЦРБ и направлены на амбулаторное лечение», - сообщили в Минздраве.



В ГИБДД Бурятии сообщили подробности крупного ДТП, случившегося вечером 21 июня на автодороге Улан-Удэ – Кяхта.«40-летняя женщина на автомобиле «Хонда Рафага», следуя по второстепенной дороге у села Тахой при повороте налево на федеральную трассу не выполнила требования уступить дорогу, в результате чего совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Тиида» под управлением 24-летней женщины», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: МЧС Бурятии