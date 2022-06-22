Происшествия 22.06.2022 в 10:49

Виновницей крупного ДТП в Бурятии оказалась женщина, не уступившая дорогу

Двум участникам аварии потребовалась госпитализация
A- A+
Текст: Константин Воронов
Виновницей крупного ДТП в Бурятии оказалась женщина, не уступившая дорогу
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности крупного ДТП, случившегося вечером 21 июня на автодороге Улан-Удэ – Кяхта.

«40-летняя женщина на автомобиле «Хонда Рафага», следуя по второстепенной дороге у села Тахой при повороте налево на федеральную трассу не выполнила требования уступить дорогу, в результате чего совершила столкновение с автомобилем «Ниссан Тиида» под управлением 24-летней женщины», - рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, в аварии пострадали 7 человек. Как уточнили в ГИБДД, госпитализация потребовалась двум из них – 12-летнему мальчику из «Ниссана» и 36-летней женщине из «Хонды».

Между тем, по данным Минздрава Бурятии, общее число пострадавших в ДТП составило 9 человек, в том числе 4 детей.

«Медицинские работники оперативно выехали к пострадавшим и оказали необходимую помощь. На данный момент несовершеннолетний пациент госпитализирован в медицинскую организацию Улан-Удэ, ещё один взрослый пациент госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ. 7 других пострадавших осмотрены врачами Гусиноозерской ЦРБ и направлены на амбулаторное лечение», - сообщили в Минздраве.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Бурятии сборщик дикоросов исчез без следа
22.06.2022 в 11:34
В Улан-Удэ здание пансионата для престарелых граждан и инвалидов готово на 50%
22.06.2022 в 11:25
Виновницей крупного ДТП в Бурятии оказалась женщина, не уступившая дорогу
22.06.2022 в 10:49
Монголка пыталась вывезти из Бурятии двух носух
22.06.2022 в 10:39
На Украине погиб танкист из Бурятии
22.06.2022 в 10:01
Из лепёх и палок
22.06.2022 в 10:00
5% водителей Бурятии признались, что купили права
22.06.2022 в 09:46
В Бурятии водителю-наркоману ужесточили наказание
22.06.2022 в 09:35
Семь человек пострадали в крупном ДТП на трассе в Бурятии
22.06.2022 в 09:21
В Бурятии горела церковь
22.06.2022 в 08:13
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
В Бурятии сборщик дикоросов исчез без следа
Пропавшего мужчину не могут найти уже несколько суток
22.06.2022 в 11:34
В Бурятии водителю-наркоману ужесточили наказание
Ближайший год мужчина проведет в колонии
22.06.2022 в 09:35
Семь человек пострадали в крупном ДТП на трассе в Бурятии
Среди пострадавших есть дети
22.06.2022 в 09:21
В Бурятии горела церковь
Здание получило серьезные повреждения
22.06.2022 в 08:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru