Происшествия 22.06.2022 в 11:34

В Бурятии сборщик дикоросов исчез без следа

Пропавшего мужчину не могут найти уже несколько суток
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сборщик дикоросов исчез без следа
В Бурятии продолжаются поиски 48-летнего сборщика дикоросов, который пропал 18 июня в местность реки Белый Иркут в Тункинском районе.

«19 июня спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выехали на место. Обследовано 31 квадратный километр горно-таежной местности. Поиск результатов не дал. Также в поисковых работах задействованы сотрудники полиции, родственники и добровольцы», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

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