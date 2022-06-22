В Бурятии сборщик дикоросов исчез без следа

В Бурятии продолжаются поиски 48-летнего сборщика дикоросов, который пропал 18 июня в местность реки Белый Иркут в Тункинском районе.«19 июня спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы выехали на место. Обследовано 31 квадратный километр горно-таежной местности. Поиск результатов не дал. Также в поисковых работах задействованы сотрудники полиции, родственники и добровольцы», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»