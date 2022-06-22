Житель Бурятии остался без денег и дома

В полицию Баунтовского района поступило заявление от 55-летнего жителя поселка Маловский. Мужчина рассказал, что планировал построить дом и стал искать бригаду строителей. В одной из групп популярного мессенджера он нашел объявление и позвонил по указанному номеру. Собеседник представился строителем с опытом и пообещал быстро и качественно возвести дом за 270 тысяч рублей.Обговорив все условия, заказчик передал деньги и подписал составленный нанятым работником договор, но в оговорённый срок строительство жилища не началось. Заказчик связался со строителем, на что последний его уверил, что работы скоро начнутся. Однако и спустя полгода стройка не началась. Тогда мужчина обратился в полицию.«Сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника – 33-летнего ранее судимого жителя села Багдарин. Установлено, что работник заключил договор с заявителем, используя вымышленное имя, а строительной бригады у него не было. Мужчина раскаялся в содеянном и пообещал в скором времени выплатить ущерб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД БурятииФото: «Номер один»