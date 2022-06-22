Происшествия 22.06.2022 в 12:48

Житель Бурятии остался без денег и дома

Нанятый сельчанином строитель оказался мошенником
A- A+
Текст: Константин Воронов
Житель Бурятии остался без денег и дома
В полицию Баунтовского района поступило заявление от 55-летнего жителя поселка Маловский. Мужчина рассказал, что планировал построить дом и стал искать бригаду строителей. В одной из групп популярного мессенджера он нашел объявление и позвонил по указанному номеру. Собеседник представился строителем с опытом и пообещал быстро и качественно возвести дом за 270 тысяч рублей.

Обговорив все условия, заказчик передал деньги и подписал составленный нанятым работником договор, но в оговорённый срок строительство жилища не началось. Заказчик связался со строителем, на что последний его уверил, что работы скоро начнутся. Однако и спустя полгода стройка не началась. Тогда мужчина обратился в полицию.

«Сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника – 33-летнего ранее судимого жителя села Багдарин. Установлено, что работник заключил договор с заявителем, используя вымышленное имя, а строительной бригады у него не было. Мужчина раскаялся в содеянном и пообещал в скором времени выплатить ущерб. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

Мастера из Бурятии достойно представили республику на фестивале ремесел в Прибайкалье
22.06.2022 в 13:04
Житель Бурятии остался без денег и дома
22.06.2022 в 12:48
«Ростелеком» в Бурятии подарил школьникам сертификаты «Лицей» на уроках по кибербезопасности
22.06.2022 в 12:34
В популярных туристических местах Бурятии появятся благоустроенные кемпинги
22.06.2022 в 12:18
Tele2: жители Бурятии вошли в топ-3 активных абонентов по обмену минут на смартфоны
22.06.2022 в 11:44
В Бурятии сборщик дикоросов исчез без следа
22.06.2022 в 11:34
В Улан-Удэ здание пансионата для престарелых граждан и инвалидов готово на 50%
22.06.2022 в 11:25
Виновницей крупного ДТП в Бурятии оказалась женщина, не уступившая дорогу
22.06.2022 в 10:49
Монголка пыталась вывезти из Бурятии двух носух
22.06.2022 в 10:39
На Украине погиб танкист из Бурятии
22.06.2022 в 10:01
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
В Бурятии сборщик дикоросов исчез без следа
Пропавшего мужчину не могут найти уже несколько суток
22.06.2022 в 11:34
Виновницей крупного ДТП в Бурятии оказалась женщина, не уступившая дорогу
Двум участникам аварии потребовалась госпитализация
22.06.2022 в 10:49
В Бурятии водителю-наркоману ужесточили наказание
Ближайший год мужчина проведет в колонии
22.06.2022 в 09:35
Семь человек пострадали в крупном ДТП на трассе в Бурятии
Среди пострадавших есть дети
22.06.2022 в 09:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru