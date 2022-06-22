В Бурятии лесничего будут судить за фальсификацию

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего лесничего отдела организации и обеспечения деятельности Хоринского лесничества. Он обвиняется по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении).Как сообщили в следственном ведомстве, 16 августа 2021 года лесничий в ходе контрольных мероприятий на одной из делян местного предпринимателя обнаружил неубранные порубочные остатки. В связи с захламлением лесосеки отходами от лесоразработок владелец деляны подлежал административной ответственности за нарушение правил использования лесов.«Однако вместо законных действий лесничий составил фиктивный протокол об административном правонарушении в отношении одного из самых молодых работников предпринимателя, вменив ему нарушение правил пожарной безопасности в лесах, что не соответствовало действительности. Составленный протокол лесничий направил в уполномоченный орган для назначения наказания, но при рассмотрении дела факт фальсификации сотрудником документа вскрылся», - рассказали в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело в отношении лесничего направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»