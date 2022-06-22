Происшествия 22.06.2022 в 15:19

В Бурятии лесничего будут судить за фальсификацию

Вместо привлечения к ответственности бизнесмена он составил протокол на его молодого работника
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии лесничего будут судить за фальсификацию
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего лесничего отдела организации и обеспечения деятельности Хоринского лесничества. Он обвиняется по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении).

Как сообщили в следственном ведомстве, 16 августа 2021 года лесничий в ходе контрольных мероприятий на одной из делян местного предпринимателя обнаружил неубранные порубочные остатки. В связи с захламлением лесосеки отходами от лесоразработок владелец деляны подлежал административной ответственности за нарушение правил использования лесов.

«Однако вместо законных действий лесничий составил фиктивный протокол об административном правонарушении в отношении одного из самых молодых работников предпринимателя, вменив ему нарушение правил пожарной безопасности в лесах, что не соответствовало действительности. Составленный протокол лесничий направил в уполномоченный орган для назначения наказания, но при рассмотрении дела факт фальсификации сотрудником документа вскрылся», - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело в отношении лесничего направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»
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