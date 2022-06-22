Жительница Улан-Удэ под покровом ночи своровала саженцы у жилого дома

«В 142 мкр женщина выкопала ночью кустарники и цветы. Приехала ночью на машине с ведром и лопаткой!!! И нагло украла саженцы, которые высаживали сотрудники УК и жители микрорайона. Женщина!!! Вас зафиксировали все камеры видеонаблюдения района. Если вы себя узнали обратитесь в управляющую компанию района для урегулирования этой неприятной ситуации!» - написали жители.

В Улан-Удэ случился неприятный казус - горожанка под покровом ночи украла посаженные недавно саженцы. Жители многоквартирного дома, где была совершена кража, обратились к женщине через социальные сети:К посту они приложили несколько фотографий с камеры видеонаблюдения.В комментариях к посту пользователи выразили негодование: "Ну они же не дорогие! Это ж насколько нужно быть жлобом и скрягой, чтобы не купить саженцы в питомнике". Другие - просто посмеялись над женщиной: "Даже ворует с деловитым видом", "Халявщица".