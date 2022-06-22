Происшествия 22.06.2022 в 17:22

В Бурятии мусоровоз провалился в огромную яму

Ее размыло дождями, как говорят местные жители, такое случается каждый год
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мусоровоз провалился в огромную яму
Жители Кяхты в соцсетях делятся фотографиями мусоровоза, который провалился в большую яму на дороге, размытую дождями. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Нагорная. По их словам, подобные происшествия там случаются ежегодно.

«Как и когда будут ремонтировать дороги по Кяхте? На улице Нагорная в Кяхте так сильно размыло дорогу (собственно как каждый год и происходит), что туда угодил грузовик с мусором», - задают вопрос возмущенные кяхтинцы в паблике «Кяхта-инфо.24/7».

В ответ в местной администрации пообещали, что отсыпка и грейдирование дороги начнется с завтрашнего дня.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
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