В Бурятии мусоровоз провалился в огромную яму

Жители Кяхты в соцсетях делятся фотографиями мусоровоза, который провалился в большую яму на дороге, размытую дождями. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Нагорная. По их словам, подобные происшествия там случаются ежегодно.«Как и когда будут ремонтировать дороги по Кяхте? На улице Нагорная в Кяхте так сильно размыло дорогу (собственно как каждый год и происходит), что туда угодил грузовик с мусором», - задают вопрос возмущенные кяхтинцы в паблике «Кяхта-инфо.24/7».В ответ в местной администрации пообещали, что отсыпка и грейдирование дороги начнется с завтрашнего дня.Фото: «Кяхта-инфо.24/7»