В Улан-Удэ подкармливаемая горожанами собака нападала на людей

От животного пострадали три человека

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, на ул. Строителей местные жители подкармливали собаку, которая нападала на людей. От животного пострадали три человека.



Первое нападение произошло 20 июня на ул. Строителей, 40. Около дома собака напала на мужчину, он получил укушенную рану голени. Специалисты службы отлова прибыли на место происшествия, нападавшая собака была отловлена.



Как установили сотрудники Комитета городского хозяйства, собака жила в палисаднике около четвертого подъезда и недавно ощенилась. На месте отлова обнаружены миски и следы прикорма животного.



