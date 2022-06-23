Происшествия 23.06.2022 в 08:17

В Бурятии пьяный водитель получил 6 лет в колонии-поселении за смертельное ДТП

Улан-удэнец сбил женщину в Горячинске
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель получил 6 лет в колонии-поселении за смертельное ДТП
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину.

«Вечером в ноябре 2020 года мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался в жилой зоне села Горячинск. Не справившись с управлением, он совершил наезд на женщину, которая шла по краю проезжей части. В результате ДТП потерпевшая получила многочисленные травмы и скончалась в больнице», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Прибайкальский райсуд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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