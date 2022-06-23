Происшествия 23.06.2022 в 10:01
В Улан-Удэ ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра
При наличии информации о несовершеннолетних МВД просит сразу позвонить в полицию
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ полицейские разыскивают воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних– 15-летнего Дмитрия Каданцева и 14-летнего Булата Галяткина. Днем 21 июня они самовольно покинули территорию учреждения.
Был одет: футболка оранжевого цвета, шорты красные с изображением на карманах российского флага, кроссовки серого цвета.
Особые приметы: шрам на правой ноге в виде линии (10 см).
Был одет: футболка красного цвета с белыми надписями, шорты темно-зеленые, кроссовки бордового цвета.
При наличии какой-либо информации о подростках или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 29-59-94, 41-66-47, 8 (983) 535-60-97 или 102 (112).
Приметы Каданцева: европейской внешности, на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы темно-русые.
Был одет: футболка оранжевого цвета, шорты красные с изображением на карманах российского флага, кроссовки серого цвета.
Приметы Галяткина: азиатской внешности, на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 159 см, волосы черные, глаза карие.
Особые приметы: шрам на правой ноге в виде линии (10 см).
Был одет: футболка красного цвета с белыми надписями, шорты темно-зеленые, кроссовки бордового цвета.
При наличии какой-либо информации о подростках или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 29-59-94, 41-66-47, 8 (983) 535-60-97 или 102 (112).
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