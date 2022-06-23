В Улан-Удэ ищут подростков, сбежавших из реабилитационного центра

Приметы Каданцева: европейской внешности, на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы темно-русые.





Приметы Галяткина: азиатской внешности, на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 159 см, волосы черные, глаза карие.





В Улан-Удэ полицейские разыскивают воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних– 15-летнего Дмитрия Каданцева и 14-летнего Булата Галяткина. Днем 21 июня они самовольно покинули территорию учреждения.Был одет: футболка оранжевого цвета, шорты красные с изображением на карманах российского флага, кроссовки серого цвета.Особые приметы: шрам на правой ноге в виде линии (10 см).Был одет: футболка красного цвета с белыми надписями, шорты темно-зеленые, кроссовки бордового цвета.При наличии какой-либо информации о подростках или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 29-59-94, 41-66-47, 8 (983) 535-60-97 или 102 (112).