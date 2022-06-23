В Улан-Удэ пьянчужка оговорила соседа

Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 47-летней горожанки, которая обвиняется в заведомо ложном доносе. Жительница частного сектора солгала правоохранителям о том, что сосед похитил у неё 120 тысяч рублей.«Женщина позвонила в орган внутренних дел и сообщила, что после ухода 42-летнего мужчины, с которым она распивала спиртное, из её дома пропала крупная сумма. Сотрудники полиции провели проверку, однако информация не подтвердилась. Гражданка была вынуждена признаться в обмане. Свой поступок она объяснила неприязненными отношениями с соседом и в частности, конфликтом во время распития алкоголя, за который решила «проучить» гостя», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, гражданка злоупотребляет спиртным и нигде не работает.Фото: «Номер один»