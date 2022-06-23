Происшествия 23.06.2022 в 12:41

В Улан-Удэ пьянчужка оговорила соседа

Решив «проучить» мужчину, горожанка сама оказалась под следствием
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьянчужка оговорила соседа
Полиция Улан-Удэ возбудила уголовное дело в отношении 47-летней горожанки, которая обвиняется в заведомо ложном доносе. Жительница частного сектора солгала правоохранителям о том, что сосед похитил у неё 120 тысяч рублей.

«Женщина позвонила в орган внутренних дел и сообщила, что после ухода 42-летнего мужчины, с которым она распивала спиртное, из её дома пропала крупная сумма. Сотрудники полиции провели проверку, однако информация не подтвердилась. Гражданка была вынуждена признаться в обмане. Свой поступок она объяснила неприязненными отношениями с соседом и в частности, конфликтом во время распития алкоголя, за который решила «проучить» гостя», - рассказали в МВД Бурятии.

Как отметили в полиции, гражданка злоупотребляет спиртным и нигде не работает.

Фото: «Номер один»

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ложный донос

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