На трассе «Байкал» продолжают устранять последствия обвалов

К 20 июня последствия схода были практически устранены, с места обвала было вывезено более 5000 кубометров скального грунта, очищена проезжая часть. Однако из-за дождей произошли новые сходы горной массы в объеме более 3000 кубометров.





На 156-м км федеральной трассы «Байкал» продолжаются работы по ликвидации последствий обвалов горных пород.Напомним, сход скального грунта произошел 16 июня и ограничил движение на трассе. В этот же день подрядными организациями была очищена левая полоса движения, вывезено около 1500 кубометров грунта. Для обеспечения безопасности движения на дороге выставили временные дорожные знаки и конуса.«На сегодняшний день работы по устранению последствий продолжаются. В работах задействовано 7 самосвалов, 2 фронтальных погрузчика, 1 экскаватор, 12 дорожных рабочих. Для обеспечения безопасного проезда по оси проезжей части дополнительно установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации. Движение на данном участке трассы осуществляется в реверсивном режиме. О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно», - сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».Фото: «Южный Байкал»