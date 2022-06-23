В Бурятии крупный пожар уничтожил гаражные боксы и находившийся в них транспорт

Вчера поздно вечером в 5 км от посёлка Заиграево произошёл крупный пожар на территории бывшего фанерного завода, в здании, приспособленном под автомобильные боксы. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, существовала угроза перехода огня на лесной массив и находящийся в 1,5 км от места пожара детский лагерь «Рассвет».







К ликвидации возгорания были привлечены пожарные подразделения 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ, Министерства обороны РФ и лесной охраны. В общей сложности было задействовано 25 человек и 6 единиц техники.







«На момент прибытия первого подразделения здание и крыша были полностью охвачены огнём. Тушение пожара осложнялось тем, что в гаражных помещениях находились емкости с топливом, ГСМ и газовые баллоны. Совместными усилиями удалось не допустить дальнейшего распространения огня, на ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более 3 часов. Также пожарным удалось спасти топливозаправщик на базе МАЗа, который стоял возле горящего здания, они отогнали его на безопасное расстояние», - рассказали в агентстве.







В результате пожара здание полностью выгорело изнутри, огнём уничтожена крыша боксов и 4 единицы техники: моторная лодка, погрузчик, мини-грузовик и легковая машина. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1575 кв. м. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.





На месте происшествия продолжают работу дознаватели МЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС