Происшествия 23.06.2022 в 16:01
В Бурятии крупный пожар уничтожил гаражные боксы и находившийся в них транспорт
Тушение осложняли находящиеся внутри емкости с топливом и газовые баллоны
Текст: Константин Воронов
Вчера поздно вечером в 5 км от посёлка Заиграево произошёл крупный пожар на территории бывшего фанерного завода, в здании, приспособленном под автомобильные боксы. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, существовала угроза перехода огня на лесной массив и находящийся в 1,5 км от места пожара детский лагерь «Рассвет».
К ликвидации возгорания были привлечены пожарные подразделения 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ, Министерства обороны РФ и лесной охраны. В общей сложности было задействовано 25 человек и 6 единиц техники.
«На момент прибытия первого подразделения здание и крыша были полностью охвачены огнём. Тушение пожара осложнялось тем, что в гаражных помещениях находились емкости с топливом, ГСМ и газовые баллоны. Совместными усилиями удалось не допустить дальнейшего распространения огня, на ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось более 3 часов. Также пожарным удалось спасти топливозаправщик на базе МАЗа, который стоял возле горящего здания, они отогнали его на безопасное расстояние», - рассказали в агентстве.
В результате пожара здание полностью выгорело изнутри, огнём уничтожена крыша боксов и 4 единицы техники: моторная лодка, погрузчик, мини-грузовик и легковая машина. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1575 кв. м. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
На месте происшествия продолжают работу дознаватели МЧС.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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