Происшествия 23.06.2022 в 17:15

Сбежавшего из реабилитационного центра Улан-Удэ подростка нашли в Заиграевском районе

Розыск второго несовершеннолетнего продолжается
A- A+
Текст: Константин Воронов
Сбежавшего из реабилитационного центра Улан-Удэ подростка нашли в Заиграевском районе
В Бурятии полицейские нашли одного из сбежавших воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Улан-Удэ. О его нахождении рядом с продуктовым магазином в СНТ «Светлана» Заиграевского района в полицию сообщили бдительные граждане. Информацию о розыске мальчика они увидели в социальных сетях.

В настоящее время с подростком работают инспекторы ПДН. С ним всё в порядке.

Напомним, воспитанник социального учреждения самовольно покинул его территорию днем 21 июня вместе с 15-летним Дмитрием Каданцевым. Розыск Дмитрия продолжается.


Приметы Каданцева: европейской внешности, на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы темно-русые.

Был одет: футболка оранжевого цвета, шорты красные с изображением на карманах российского флага, кроссовки серого цвета.
Теги
розыск

Все новости

Бурятии прокуратура обвинила «ЭкоАльянс» в некачественной работе
23.06.2022 в 17:40
В Бурятии юный велосипедист напоролся на жердь
23.06.2022 в 17:31
Владимир Павлов принял участие в заседании комиссии Совета законодателей
23.06.2022 в 17:23
Сбежавшего из реабилитационного центра Улан-Удэ подростка нашли в Заиграевском районе
23.06.2022 в 17:15
В соцсетях распространяется видео пожара на Гусиноозерской ГРЭС
23.06.2022 в 16:35
Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
23.06.2022 в 16:29
В Бурятии крупный пожар уничтожил гаражные боксы и находившийся в них транспорт
23.06.2022 в 16:01
Житель Бурятии отсудил у дорожников компенсацию за ДТП
23.06.2022 в 15:41
На трассе «Байкал» продолжают устранять последствия обвалов
23.06.2022 в 15:37
Крупная авария оставила без света жителей Улан-Удэ и районов Бурятии
23.06.2022 в 15:29
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июня

Читайте также
В Бурятии юный велосипедист напоролся на жердь
Ребенка госпитализировали в ДРКБ
23.06.2022 в 17:31
В соцсетях распространяется видео пожара на Гусиноозерской ГРЭС
В результате происшествия никто не пострадал (обновлено)
23.06.2022 в 16:35
В Бурятии крупный пожар уничтожил гаражные боксы и находившийся в них транспорт
Тушение осложняли находящиеся внутри емкости с топливом и газовые баллоны
23.06.2022 в 16:01
На трассе «Байкал» продолжают устранять последствия обвалов
Движение на участке по-прежнему осуществляется в реверсивном режиме
23.06.2022 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru