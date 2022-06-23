Сбежавшего из реабилитационного центра Улан-Удэ подростка нашли в Заиграевском районе

Напомним, воспитанник социального учреждения самовольно покинул его территорию днем 21 июня вместе с 15-летним Дмитрием Каданцевым. Розыск Дмитрия продолжается.





В Бурятии полицейские нашли одного из сбежавших воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Улан-Удэ. О его нахождении рядом с продуктовым магазином в СНТ «Светлана» Заиграевского района в полицию сообщили бдительные граждане. Информацию о розыске мальчика они увидели в социальных сетях.В настоящее время с подростком работают инспекторы ПДН. С ним всё в порядке.Приметы Каданцева: европейской внешности, на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 165 см, волосы темно-русые.Был одет: футболка оранжевого цвета, шорты красные с изображением на карманах российского флага, кроссовки серого цвета.