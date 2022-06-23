В Бурятии юный велосипедист напоролся на жердь

Происшествие с 12-летним ребенком произошло вечером 22 июня в селе Верхний Торей. Как сообщает паблик «Джида-инфо 24/7», мальчик не справился с управлением велосипедом и упал грудью на торчащую жердь.В результате ребенок получил серьезную травму и был доставлен в ЦРБ. Там ему сделали операцию, а сегодня утром бортом санитарной авиации доставили в ДРКБ Улан-Удэ.Фото: «Номер один»