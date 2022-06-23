Происшествия 23.06.2022 в 17:31

В Бурятии юный велосипедист напоролся на жердь

Ребенка госпитализировали в ДРКБ
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии юный велосипедист напоролся на жердь
Происшествие с 12-летним ребенком произошло вечером 22 июня в селе Верхний Торей. Как сообщает паблик «Джида-инфо 24/7», мальчик не справился с управлением велосипедом и упал грудью на торчащую жердь.

В результате ребенок получил серьезную травму и был доставлен в ЦРБ. Там ему сделали операцию, а сегодня утром бортом санитарной авиации доставили в ДРКБ Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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