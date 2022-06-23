В Бурятии рассказали о причинах аварии на Гусиноозерской ГРЭС

«В настоящее время идёт поэтапное подключение света, за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы. При этом в связи с ростом нагрузки на магистральные линии возможны временные ограничения электроснабжения потребителей по Бурятии. В Курумканском, Баргузинском, Баунтовском, частично Джидинском, Прибайкальском, Закаменском, Селенгинском, Кабанском, Мухоршибирком районах и частично в Улан-Удэ введены временные ограничения электроснабжения в связи с ростом нагрузки на магистральные линии. Однако в связи с вводом блока №6 и дальнейшем включением блока №3 на Гусиноозерской ГРЭС ограничения будут сняты в ближайшее время», - сообщил зампред.



