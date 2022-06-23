Происшествия 23.06.2022 в 18:12
В Бурятии рассказали о причинах аварии на Гусиноозерской ГРЭС
Проверкой происшествия занялась прокуратура
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту технологического сбоя на Гусинооозерской ГРЭС, произошедшего днем 23 июня. На место выехал Гусиноозерский межрайонный прокурор.
«Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению технологического сбоя, соблюдению законодательства об энергоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в надзорном ведомстве.
Напомним, по словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, на Гусиноозерской ГРЭС произошел пожар, в результате произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 604 МВт. Под отключение попали 17 районов республики, в т.ч. город Улан-Удэ.
В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что держит ситуацию на контроле.
«В настоящее время поэтапно мы подключаем свет за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы. При этом из-за большой нагрузки на линии возможны временные ограничения электроснабжения. Пока без света остаются 34 населенных пункта в Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском и Тарбагатайском районах. На Гусиноозерской ГРЭС в настоящее время ведутся восстановительные работы», - сказал он.
Как уже сообщал «Номер один», масштабное отключение электричества в Бурятии произошло около 14-40 по местному времени. Спустя примерно час энергетики начали постепенно восстанавливать электроснабжение по резервным линиям.
Фото: «Номер один», «Аноним 03»
«Надзорный орган даст оценку условиям, способствовавшим возникновению технологического сбоя, соблюдению законодательства об энергоснабжении. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в надзорном ведомстве.
Напомним, по словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, на Гусиноозерской ГРЭС произошел пожар, в результате произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 604 МВт. Под отключение попали 17 районов республики, в т.ч. город Улан-Удэ.
«В настоящее время идёт поэтапное подключение света, за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы. При этом в связи с ростом нагрузки на магистральные линии возможны временные ограничения электроснабжения потребителей по Бурятии. В Курумканском, Баргузинском, Баунтовском, частично Джидинском, Прибайкальском, Закаменском, Селенгинском, Кабанском, Мухоршибирком районах и частично в Улан-Удэ введены временные ограничения электроснабжения в связи с ростом нагрузки на магистральные линии. Однако в связи с вводом блока №6 и дальнейшем включением блока №3 на Гусиноозерской ГРЭС ограничения будут сняты в ближайшее время», - сообщил зампред.
В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что держит ситуацию на контроле.
«В настоящее время поэтапно мы подключаем свет за счёт переподключения с Иркутской энергосистемы. При этом из-за большой нагрузки на линии возможны временные ограничения электроснабжения. Пока без света остаются 34 населенных пункта в Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском и Тарбагатайском районах. На Гусиноозерской ГРЭС в настоящее время ведутся восстановительные работы», - сказал он.
Как уже сообщал «Номер один», масштабное отключение электричества в Бурятии произошло около 14-40 по местному времени. Спустя примерно час энергетики начали постепенно восстанавливать электроснабжение по резервным линиям.
Фото: «Номер один», «Аноним 03»
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