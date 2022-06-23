Происшествия 23.06.2022 в 18:34

В Бурятии корова напала на трехлетнего ребенка

Сельчане возмущены, что животные свободно пасутся на главной площади райцентра
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии корова напала на трехлетнего ребенка
Неприятный инцидент случился в селе Петропавловка. Как сообщили местные жители в паблике «Джида-инфо 24/7», на главной площади райцентра на трехлетнего ребёнка напала корова.

«Ударила его головой, он отлетел. Спасибо мужчинам, которые вызвали скорую. Хотела спросить, какие есть ограничения по выгулу скота, почему они пасутся на площади, там дети гуляют», - написала одна из возмущенных сельчанок.

Власти района признали, что такая проблема существует.

«Действительно, в селе Петропавловка наблюдается проблема со свободным выпасом сельскохозяйственных животных. Сотрудником муниципального контроля на постоянной основе проводится работа по выявлению хозяев таких животных. Если хозяин выявлен, составляется административный протокол. Также совместно с прокуратурой района отрабатывается вопрос по месту содержания домашних животных, замеченных в свободном выпасе», - сообщил первый замглавы администрации Джидинского района.

По словам чиновника, в ближайшее время входные калитки на центральную площадь райцентра заменят на турникетные конструкции, которые ограничат доступ животных в огороженный периметр.

Фото: «Номер один»
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