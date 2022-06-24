Происшествия 24.06.2022 в 08:18

В причинах аварии на Гусиноозерской ГРЭС разбираются следователи

На данный момент последствия аварии полностью устранены
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Текст: Константин Воронов
В причинах аварии на Гусиноозерской ГРЭС разбираются следователи
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку обстоятельств аварии на Гусиноозерской ГРЭС.

«По предварительным данным, днем 23 июня на одной из подстанций предприятия произошло короткое замыкание линейного трансформатора напряжения в открытом распределительном устройстве, которое повлекло за собой хлопок и сильное задымление. Сработало автоматическое отключение трех энергоблоков. Пострадавших нет», - сообщили в следственном ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, по словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, на Гусиноозерской ГРЭС произошел пожар, в результате произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 604 МВт. Под отключение попали 17 районов республики, в т.ч. город Улан-Удэ.

Постепенное восстановление электроснабжения и запуск отключенных энергоблоков на ГРЭС продолжались до позднего вечера. О полной ликвидации последствий аварии власти сообщили около 23 часов ночи.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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