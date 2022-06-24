Происшествия 24.06.2022 в 08:18
В причинах аварии на Гусиноозерской ГРЭС разбираются следователи
На данный момент последствия аварии полностью устранены
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку обстоятельств аварии на Гусиноозерской ГРЭС.
«По предварительным данным, днем 23 июня на одной из подстанций предприятия произошло короткое замыкание линейного трансформатора напряжения в открытом распределительном устройстве, которое повлекло за собой хлопок и сильное задымление. Сработало автоматическое отключение трех энергоблоков. Пострадавших нет», - сообщили в следственном ведомстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, по словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, на Гусиноозерской ГРЭС произошел пожар, в результате произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 604 МВт. Под отключение попали 17 районов республики, в т.ч. город Улан-Удэ.
Постепенное восстановление электроснабжения и запуск отключенных энергоблоков на ГРЭС продолжались до позднего вечера. О полной ликвидации последствий аварии власти сообщили около 23 часов ночи.
Фото: Следственный комитет Бурятии
«По предварительным данным, днем 23 июня на одной из подстанций предприятия произошло короткое замыкание линейного трансформатора напряжения в открытом распределительном устройстве, которое повлекло за собой хлопок и сильное задымление. Сработало автоматическое отключение трех энергоблоков. Пострадавших нет», - сообщили в следственном ведомстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, по словам зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, на Гусиноозерской ГРЭС произошел пожар, в результате произошло отключение энергоблоков суммарной мощностью 604 МВт. Под отключение попали 17 районов республики, в т.ч. город Улан-Удэ.
Постепенное восстановление электроснабжения и запуск отключенных энергоблоков на ГРЭС продолжались до позднего вечера. О полной ликвидации последствий аварии власти сообщили около 23 часов ночи.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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