Происшествия 24.06.2022 в 10:15

В Бурятии убийца двух человек получил 19 лет тюрьмы

Сельчанин забил бруском мужчину и женщину
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии убийца двух человек получил 19 лет тюрьмы
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 35-летнего ранее судимого за особо тяжкое преступление жителя села Горхон Заиграевского района. Он обвинялся в двойном убийстве.

Напомним, вечером 27 февраля обвиняемый пришел в гости к 49-летней односельчанке, вместе они стали распивать спиртное. Через некоторое время между собутыльниками произошел конфликт. Не выдержав натиска со стороны злоумышленника, женщина пошла за помощью к пожилому соседу. Вернувшись вместе с ним, они начали выгонять мужчину из дома.

«Выйдя на улицу, между участниками конфликта завязалась потасовка, в ходе которой злоумышленник схватил лежащий за оградой дома деревянный брусок, догнал потерпевших и начал жестоко их избивать. В этот момент мимо на автомобиле проезжали полицейские. Они задержали агрессора, но было уже поздно: от полученных травм женщина скончалась на месте, а 66-летний мужчина - по дороге в больницу», - рассказывали ранее в Следственном комитете.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы сроком на полтора года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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