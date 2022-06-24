Происшествия 24.06.2022 в 11:58
Житель Бурятии до смерти забил сожительницу, заподозрив ее в краже
После преступления мужчина скрылся, но был задержан
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Еравнинского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в доме в селе Сосново-Озерское вместе с сожительницей. Днем 22 апреля во время затянувшегося на несколько дней застолья между ними произошла ссора, в ходе которой он стал предъявлять претензии, уличая женщину в краже бытовой техники у его матери. После взаимных оскорблений мужчина принялся избивать сожительницу, с силой нанося многочисленные удары кулаками по голове и лицу. От полученных ударов женщина неоднократно падала на пол, один раз ударившись головой о стол.
После нанесенных побоев злоумышленник отнес потерпевшую в спальню и лег спать. Проснувшись утром и обнаружив ее мертвой, он скрылся, но позже был задержан правоохранителями.
В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в доме в селе Сосново-Озерское вместе с сожительницей. Днем 22 апреля во время затянувшегося на несколько дней застолья между ними произошла ссора, в ходе которой он стал предъявлять претензии, уличая женщину в краже бытовой техники у его матери. После взаимных оскорблений мужчина принялся избивать сожительницу, с силой нанося многочисленные удары кулаками по голове и лицу. От полученных ударов женщина неоднократно падала на пол, один раз ударившись головой о стол.
После нанесенных побоев злоумышленник отнес потерпевшую в спальню и лег спать. Проснувшись утром и обнаружив ее мертвой, он скрылся, но позже был задержан правоохранителями.
В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pixabay.com
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